FNV wil uitstel sluiting Hoenderloo Groep

Deze week kans op eerste sneeuw in Oost-Nederland

11:55 Er is een kans dat het deze week in Oost-Nederland gaat sneeuwen. In het oosten en noordoosten kunnen de eerste vlokken in de nacht van donderdag op vrijdag naar beneden komen. Maar liefhebbers van een witte wereld hoeven nog niet te juichen: de sneeuw blijft niet liggen.