FNV zet acties tegen sluiting Hoenderloo Groep door: ‘400 medewerkers met de rug tegen de muur’

Sportagenda Apeldoorn/Veluwe SDC Putten op zoek naar een overwin­ning, topper voor handbal­lers Achilles

19:37 Nog een week geduld, dan barst het amateurvoetbal weer in alle hevigheid los. Voor afgelastingen hoeft voorlopig niet te worden gevreesd, zo lijkt het. Dit weekend wordt – buiten wat inhaalduels – alleen in de divisies én de hoofdklasse gespeeld. Uiteraard wordt ook in de zaal dit weekend weer volop gesport, met onder andere een topduel voor de handballers van Achilles.