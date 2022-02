Fokelien (77) doet meerdere keren per week boodschappen: ‘Ik kies pas in de winkel waar ik zin in heb’

WHOE Apeldoorn start inzameling voor Oekraïne: ‘We kunnen nu niet zeggen: we doen nu niks’

Het Apeldoornse stichtingsbestuur van Werkgroep Hulpgoederen Oost-Europa (WHOE) maakt zich grote zorgen over hun projecten in Oekraïne. De stichting is al meer dan twintig jaar actief in de omgeving van Kiev, waar nu de Russen zijn binnen gevallen. Reden voor voorzitter Herman Garritsen om een hulpmiddelenactie te starten, al durft hij niet te zeggen of de goederen aan komen.

17:34