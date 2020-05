Folderbedrijf Armada uit Apeldoorn failliet, bezorgers kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun geld

Een kleine maand geleden kondigde het in Wezep opgerichte bedrijf dat al tientallen jaren reclamefolders en krantjes bezorgt in Flevoland, Overijssel en Gelderland plotseling aan faillissement aan te vragen. De bezorgers, in totaal om en nabij de 1500, kregen dat per brief te horen.

De coronacrisis en het plotseling wegvallen van een belangrijke klant zouden het bedrijf kopje onder hebben geduwd. Honderden bezorgers bleven daardoor onbetaald achter. Veel van die bezorgers zijn tieners die enkele uren per week folderden om zo een zakcentje bij te verdienen. Armada had volgens Jansen daarnaast nog zo'n 45 mensen in vaste dienst op kantoor en in de distributie.