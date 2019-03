Fonds rond historie Apeldoorn gaat door na succesvolle herstart

Film

,,Het fonds blijkt echt in een behoefte te voorzien. Er is in de samenleving, ondanks de digitale mogelijkheden, steeds behoefte om historie en erfgoed op schrift te stellen.’’ De beschikbare 15.000 euro is afgelopen jaar dan ook volledig benut. De boeken die ermee zijn bekostigd gaan over uiteenlopende thema's; onder anderen over fiets- en brommerfabriek Sparta, architect Wegerif en de Wenumse Watermolen. Overigens komen ook andere media zoals films in aanmerking voor een bijdrage.