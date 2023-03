Foodfestival Lepeltje Lepeltje na drie jaar afwezigheid dit jaar weer in het Beekpark

indebuurt.nlHet is alweer vier jaar geleden dat we in Apeldoorn voor het laatst naar het culturele foodfestival Lepeltje Lepeltje konden. Dit jaar is het weer zover: van zaterdag 27 tot en met maandag 29 mei (tijdens Pinksteren) strijkt Lepeltje Lepeltje weer neer in het Beekpark.