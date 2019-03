Fors winnend Forum voor Democratie in Gelderland met VVD de grootste

Nieuwkomer Forum voor Democratie (FvD) is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland. In de voorlopige uitslag staat de partij van Thierry Baudet op acht zetels. FvD is samen met de VVD - dat een zetel verloor - de grootste partij in de Gelderse Staten.

Klik hier voor een kaart met de actuele uitslagen.

In grote Gelderse steden zoals Apeldoorn en Arnhem nestelde FvD zich in de topdrie. In Apeldoorn is FvD de tweede partij, in Arnhem staan Baudet en co op plaats drie. De VVD haalde de meeste stemmen binnen in Apeldoorn, terwijl GroenLinks de grootste partij is in Arnhem.

Grootste

Forum voor Democratie dendert dus de Gelderse Staten binnen. Het CDA zakt onder aanvoering van lijsttrekker Gerhard Bos uit Apeldoorn van negen naar zeven zetels. Het CDA blijft procentueel iets achter bij de VVD. D66 verliest fors en gaat van zeven naar vier en de PvdA krimpt van zes naar vijf zetels. De zittende coalitie verliest in totaal zeven zetels en raakt daarmee de meerderheid kwijt. Ook GroenLinks scoort goed: de partij gaat van drie naar zes zetels in de Staten.

Volledig scherm Gespannen gezichten tijdens de verkiezingsavond in het provinciehuis in Arnhem © Rolf Hensel

Veluwe

Het CDA scoort met name in een aantal Achterhoekse gemeenten en blijft de grootste in onder meer Bronckhorst. De ChristenUnie en ook de SGP scoorden traditioneel goed in veel Veluwse gemeenten. Zo werd de ChristenUnie bijvoorbeeld de grootste in Hattem en Ermelo. Forum voor Democratie werd in de gemeenten Zevenaar, Tiel en Berg en Dal vanuit het niets zelfs de grootste partij.

Samenwerking