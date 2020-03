Forse file op A1 van Stroe naar Voorthuizen

Video Racket­sport padel zet opmars voort in Apeldoorn

3 maart Natuurlijk denk je meteen aan tennis. Maar iemand die padel speelt, zal ook raakvlakken zien met squash, badminton en tafeltennis. En ja, zet schaken ook maar in dat rijtje want naast techniek speelt tactiek ook een grote rol bij deze oprukkende racketsport. Die binnenkort weer in Apeldoorn is te spelen.