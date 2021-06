Forse schade aan Apeldoornse viskraam door brand

Ook werd de toegangsdeur geforceerd om in de kraam te kunnen controleren of daar geen vuur meer aanwezig was. Dit bleek niet het geval. Wel hing er aardig wat rook. Na een uurtje was het vuur geblust en konden de brandweerlieden terug naar de kazerne.

Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van een technisch mankement of mogelijk brandstichting. De politie heeft afgelopen nacht in de omgeving wel uitgekeken naar verdachte personen en voertuigen.