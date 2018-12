Forse wachttijd in Gelre ziekenhuizen voor patiënten met maag-, darm- of leverklachten

Reizigers­kerk wil uitbreiden in Apeldoorn

10:22 Een grote gemeente hebben ze al in Zwolle en Hoogeveen, maar Ben en Debora Schmidt hopen ook in Apeldoorn een kerkgemeente voor reizigers op te zetten. ,,We zijn nu een jaartje bezig in Apeldoorn, een vaste groep van zo’n 35 mensen komt nu elke week bij elkaar’’, vertelt Ben Schmidt. ,,Maar ik denk dat dat wel kan groeien tot een groep van 150 tot 200 man.’’