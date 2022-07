‘Forum’ start school in Apeldoorn particulier, maar gaat zo snel mogelijk over als door overheid gefinancierd onderwijs

En de kans dat er dan een Renaissanceschool in Apeldoorn start, is volgens Ralf Dekker erg groot. ,,Apeldoorn is een van de drie steden waar we er van uitgaan dat het nu al gaat lukken, samen met Hoogeveen en Almere. Dat is het stadium van vage plannen al lang voorbij.” Dekker is lid van Provinciale Staten in Noord-Holland namens Forum voor Democratie en onderdeel van het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau dat gelieerd is aan Forum voor Democratie. ,,Zoals het er nu voor staat, gaat dat lukken”, zegt de man, die de plannen voor de school in Apeldoorn dit weekend ontvouwde.