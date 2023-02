Forum voor Democratie verdwijnt al na jaar uit Apeldoornse politiek

Vivian Oosterhoff werd in maart vorig jaar voor FvD verkozen in Apeldoorn. Sindsdien leidt zij de lokale fractie. Ze is zich naar eigen zeggen echter steeds minder gaan herkennen in de wijze waarop Forum landelijk politiek bedrijft.

,,De standpunten ondersteun ik nog voor het grootste deel. Maar ik ben niet iemand die op zoek is naar weerstand. Afgelopen jaar heb ik die aanpak keer op keer gezien en dat past niet bij mij als persoon. Dat is steeds verder van mij af komen te staan. Ik ben iemand die de verbinding zoekt.’’

Oplossen van problemen

Oosterhoff gaat nu verder bij BVNL Apeldoorn. Dat bestaat pas enkele maanden; de twee raadsleden van Gemeentebelangen stapten in oktober uit die partij en begonnen een lokale tak van Belang van Nederland van Wybren van Haga.

‘BVNL is veel meer geïnteresseerd in het oplossen van problemen’, omschrijft Oosterhoff in een verdere schriftelijke toelichting. Ze ziet ook inhoudelijk een ‘evident inhoudelijk overlap’ met die partij.

Het was een zwaar besluit om over te stappen, zegt ze. ,,Dit is natuurlijk ook niet iets wat ik afgelopen vrijdag even heb besloten. Het is een moeilijke afweging geweest, want ik ben een loyaal persoon.’’

Aanwinst

De stemmers op FvD raken hiermee hun vertegenwoordiging in Apeldoorn in één klap kwijt. Weliswaar werd de partij bij vergaderingen soms door iemand anders vertegenwoordigd, nu Oosterhoff haar zetel meeneemt heeft de partij geen formele stem en dus geen rol meer in de Apeldoornse politiek. De politica vindt dat ze haar kiezers daarmee niet tekort doet. ‘Ik meen voor mijn kiezers meer te kunnen betekenen als ik deze stap zet.’

Antoon Huigens, politiek leider van BVNL Apeldoorn, is blij met het aansluiten van Oosterhoff. Er moet nog blijken wat de groei van 2 naar 3 zetels (op een totaal van 39 raadszetels) in de praktijk oplevert. Inhoudelijk is zijn nieuwe partijgenoot hoe dan ook een aanwinst, meent Huigens. ,,Een goede collega, die de ondernemers in Apeldoorn kan gaan vertegenwoordigen (Oosterhoff is zelf ook ondernemer, red). En qua denkbeelden zitten we op één lijn.’’

