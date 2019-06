Fosforgranaat ontploft bij spelende kinderen in Hoenderloo

Update Gezin stelt vakantie­park Hoenderloo aansprake­lijk na koolmonoxi­de­ver­gif­ti­ging: ‘We hapten naar lucht’

10:20 Op vakantiepark De Pampel in Hoenderloo is een gezin aan de dood ontsnapt nadat koolmonoxide vrijkwam in het vakantiehuisje waar de familie verbleef. Moeder Esther van Roosendaal en haar twee dochters (3 en 7) konden zichzelf net op tijd bevrijden uit de bungalow. Het gezin heeft het park aansprakelijk gesteld, maar de parkeigenaar en zijn verzekeraar weigeren om een schadevergoeding te betalen.