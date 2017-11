Fotografe Patricia Steur opent expositie in Apeldoorn

videoFotografe Patricia Steur (1948) is drukker dan druk. Ze hoort niet voor niks bij de topfotografen van Nederland. Maar voor een expositie in Apeldoorn maakt ze tijd vrij in haar agenda. ‘Faces, Streets & Beats’, is het thema.

Al sinds begin jaren ’80 werkt Patricia Steur als fotografe. Ze werd vooral bekend door haar foto’s van beroemdheden, muzikanten, acteurs en kunstenaars. Maar ze heeft ook andere projecten. Veel zelfs.

Heb je wel tijd voor een interview?

,,Ja hoor, kom maar langs in mijn studio. Ik ren van opdracht naar opdracht, maar ik kan ook best even vrijmaken. In mijn studio maak ik de portretfoto’s. In de jaren ’80 ben ik begonnen als rock ‘n’ rollfotografe, voor Hitkrant, Nieuwe Revu en andere bladen, tegenwoordig doe ik veel meer portretfoto’s.’’

Fotografeer je alleen beroemdheden?

,,In het begin wilde ik vooral bekende popmuzikanten ontmoeten. De camera was een excuus om een afspraak met ze te maken en nieuwsgierige vragen aan ze te stellen. Ik was een heel verlegen meisje. Eerst stond ik met een stuk of vijf mannelijke collega’s bij concerten foto’s te maken, maar dat verveelde snel. We maakten allemaal dezelfde foto. Ik heb me toen gemeld als fotograaf bij de kleedkamers. De muzikanten waren vooral geïnteresseerd om me mee te nemen naar hun hotel en ze lieten me binnen. Ze dachten dat ik een groupie was. Maar ik maakte foto’s. Als ik ze een volgende keer tegenkwam, liet ik ze het resultaat zien. Ze waren verrast en begonnen het verhaal door te vertellen: ‘Patricia moet je vragen’. Later ben ik meer straatfoto’s gaan maken en foto’s van inheemse volken, modefoto’s, en ook natuur en gebouwen. Maar nog steeds doe ik veel portretten. Ook van beroemdheden. In het verleden Keith Haring, Bono, Andy Warhol, Barry Hay, Rosenberg Trio. De laatste tijd Waylon en Blaudzun.’’

Wat voor camera gebruik je?

,,Altijd een Hasselblad, vanaf het begin. Een fijne camera, grote kwaliteit. De eerste twintig jaar heb ik analoog gefotografeerd. Hasselblad maakt vierkante foto’s. Dat kwam goed uit voor foto’s voor LP-hoezen, wat ik een tijd heb gedaan. Soms heb ik wel kritiek gekregen dat ik te weinig een eigen stijl heb. Maar ik kan daar weinig mee. Ik probeer mooie foto’s te maken, gewoon mooie foto’s, dat is het, meer niet.‘’

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © Suzanne Muller

Het thema van de expositie in Apeldoorn is, behalve muziek en portretten ook straatfoto’s, waarom?

,,Ik hou van de straat, ik ben een beetje van de straat. Het thema van de collectie is Faces, Streets & Beats. Op straat kom je vaak bijzondere mensen tegen. Patrouillerende politieagenten. Of zwervers met karakteristieke gezichten. Of mensen met gekke afwijkingen. Ik hou van afwijkingen. Best vaak heb ik tentoonstellingen gehad in chique gallery’s of hotels, maar ik vind het net zo leuk om te exposeren in een café-restaurant zoals Salon1813 in Apeldoorn. Laagdrempelig, zodat iedereen mijn werk kan bekijken.’’

Wanneer komt er weer een boek?

,,Ik werk aan mijn tiende boek. Het wordt een dubbeldikke uitgave van een eerder boek, dat uitverkocht is. Selected Portrets heette dat, uitgegeven door Steven Hond, destijds uitgever in Harderwijk. Het nieuwe boek heet Hungry Eyes. Zo word ik genoemd door de Native American, de indianen in Amerika. Veertig jaar werk, eind 2018 verschijnt het, denk ik.’’

Maak je ook een documentaire?

,,Ja, dat is echt iets speciaals. Het project heet ‘Een Fantastische Toekomst’. Ik ga mensen portretteren die de wereld beter willen maken en die goeie ideeën hebben. Ongeveer veertig mensen. De eerste is onderwaterfotograaf Dos Winkel. Hij ziet dat koraalriffen in de oceanen afsterven en waarschuwt de wereld: het is vijf voor twaalf, kom in actie! Ik ben het met hem eens, we moeten iets doen. Mijn bijdrage wordt een documentaire, een boek en een expositie. In 2019 wil ik het klaar hebben.’’