Foute agenten te vaak doodgezwegen

Binnen de politie heerst een taboe op het praten over corrupte agenten. Alleen door in de dagelijkse praktijk en in de opleiding meer aandacht te geven aan corruptiezaken binnen het korps is het aantal 'foute' agenten terug te dringen, stellen vakbondsman Jan Struijs en politiewetenschapper Jaap Timmer. Er is een cultuuromslag nodig, menen zij. In 2017 waren er 184 interne onderzoeken in Oost-Nederland. Politiechef Oscar Dros: ,,Er wordt al strenger gescreend.’’

Alleen door in de dagelijkse praktijk en in de opleiding meer aandacht te geven aan corruptiezaken binnen het korps is het aantal ‘foute’ agenten terug te dringen, stellen vakbondsman Jan Struijs en politiewetenschapper Jaap Timmer.

Volgens voorzitter Struijs van de Nederlandse Politiebond wordt er bij politie veel te weinig gepraat over corrupte collega’s. Er heerst een taboe op. ,,Agenten voelen zich daar heel ongemakkelijk bij. Maar ik zeg: informeer agenten als een collega in de fout is gegaan. Om ervan te leren en te voorkomen dat anderen dezelfde fout maken.”

Volledig scherm Jaap Timmer. Foto: Aldo Allessie © Aldo Allessie De Apeldoornse politiewetenschapper Jaap Timmer van de Vrije Universiteit Amsterdam is het eens met Struijs: ,,Ineens is Pietje er niet meer en een paar maanden later hoor je dat hij is ontslagen wegens ‘ernstig plichtsverzuim’. Het werkt geruchten in de hand. Terwijl je uit deze situaties juist lering moet trekken. Daar valt nog een wereld te winnen.”

Lekken

Deze week kwamen twee agenten uit de eenheid Oost in het nieuws. Thomas H. (25) uit Apeldoorn moest voor de rechter verschijnen omdat hij geheime informatie lekte aan zijn vriendin. Jesper D. (27) uit Zutphen verkocht mogelijk informatie uit een politieonderzoek aan verdachten van een reeks overvallen.

Uit cijfers die deze krant opvroeg, blijkt dat er vorig jaar 184 keer een intern onderzoek is gestart naar agenten wegens mogelijke schending van de integriteit. Het jaar daarvoor ging het om 212 onderzoeken en dat leidde in 15 gevallen tot strafontslag. Voor het jaar 2017 is het aantal strafontslagen nog niet bekend.

Struijs: ,,Binnen de politieorganisatie zelf leren we veel te weinig van corruptiezaken. De komende jaren komen er 15.000 nieuwe collega’s bij. Die moeten leren wat de afbreukrisico’s van het vak zijn. Daar is nu te weinig aandacht voor op de Politieacademie.’’

Strenger

Politiebaas Oscar Dros van de eenheid in Oost-Nederland zegt dat er wél van fouten wordt geleerd. ,,We hadden in Nederland een paar lelijke incidenten met corrupte agenten. Het heeft ertoe geleid dat we strenger screenen en strikter letten op wie tot welke informatiesystemen toegang heeft. Iedere schending van de integriteit door een agent is er een te veel. Integriteit is een zeer belangrijke kernwaarde van de politie.’’