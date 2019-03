Fouten in verkiezingspost Apeldoorn: gemeente doet onderzoek naar gevolgen

Jurist

De gemeente heeft deze ochtend overleg met een jurist om uit te zoeken of deze fouten nog gevolgen hebben. Iedereen in de gemeente Apeldoorn heeft een kandidatenlijst ontvangen met deze fouten erin. Of er nieuwe kandidatenlijsten verstuurd moeten worden wordt dus ook nog onderzocht.

Machtigen

Iemand die niet kan stemmen omdat hij of zij ziek is, of op vakantie is, kan iemand machtigen om te stemmen. Diegene moet wel in dezelfde gemeente wonen. Iemand uit Apeldoorn kan dus niet iemand uit Alkmaar machtigen. Later deze ochtend wordt bekend of de kandidatenlijst moet worden aangepast.