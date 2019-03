Foutje: voornamen CDA’ers ontbreken op Gelderse kandidatenlijsten

Gratis auto opladen in goedkope parkeerga­ra­ge Apeldoorn

8:00 Voordelig parkeren en dan ook nog eens je elektrische auto gratis opladen. Dat is binnenkort mogelijk in parkeergarage Haven Centrum (voorheen Koningshaven) in het centrum van Apeldoorn. Op straat moeten eigenaren van zo’n voertuig wel betalen voor de stroom.