Foutparkeerders in Apeldoorn hoeven nog niet te vrezen voor snellere bekeuring (en dit is de reden)

met video Bert uit Vaassen treedt op in zijn eigen woonkamer en daar kan jij bij zijn: ‘Stilte is het mooiste applaus’

Ja, natuurlijk geeft het wel wat gedoe. Verander een woonkamer maar eens in een thuistheater. Verhalenverteller Bert Rebergen doet het graag. De tafels in het Vaassense rijtjeshuis gaan 15 april aan de kant, de klapstoeltjes komen er voor in de plaats. ,,Stilte is voor mij het mooiste applaus.’’