Fraai uitgedost op weg naar toptijden in drakenboot

Apeldoorn investeert flink in groen, ook omdat het leuk is

13:14 Apeldoorn gaat per jaar enkele tonnen meer steken in groen. De extra uitgaven moeten de stad en dorpen rijker aan natuur en daarmee gezonder en beter klimaatbestendig maken. Maar zeker ook gewoon mooier, omdat dat prettig is, zegt wethouder Mark Sandmann. Want investeren in natuur doe je het liefst met plezier.