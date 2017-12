Fractievoorzitter PvdD: 'Zwijnen zijn bij Jonker hun leven niet zeker'

Scheiden zonder ellende? Kan best, vindt Relatiedesk in Apeldoorn

10:45 Scheiden doet lijden, maar dat laatste willen ze in Apeldoorn het liefst zo veel mogelijk beperken. Als eerste gemeente in Nederland heeft Apeldoorn een relatiedesk voor stellen die uit elkaar willen. Wat blijkt? Er is veel onwetendheid. Soms belanden mensen zelfs onnodig in de bijstand.