Franchisers Sandd vechten postfusie met PostNL aan

Bom­men-opruimope­ra­tie nodig voor woningbouw aan Vlijtseweg in Apeldoorn

Voordat woningbouw op het voormalig Remeha-terrein in Apeldoorn-Noord kan beginnen, is eerst een uitgebreide zoektocht nodig naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Er is namelijk een grote kans dat die daar nog in de grond zitten. Dat geldt ook voor een stuk van het Zwitsal-terrein aan de andere kant van de weg, blijkt uit gemeentelijke stukken.