Frank van Etten uit de achtbaan van ellende

Vanuit het diepste dal naar de hoogste piek. Wat zanger Frank van Etten in een jaar aan ellende meemaakte, daar hebben veel mensen een leven voor nodig. Zaterdagavond is alles echter vergeten als hij voor een uitverkochte Americahal in zijn Apeldoorn een concert geeft. Waar hij in augustus nog als 'man in scheiding' in een vakantiewoning vertoefde zit zijn Irma vanavond op de eerste rij.

,,Kun je zonder littekens volkszanger zijn?'' Zanger Frank van Etten stelt de vraag, waarvan hij het antwoord als geen ander weet. De Apeldoorner zit vijftien jaar in het vak en geeft vanavond een groot concert waarvan alle vijfduizend kaarten zijn verkocht. ,,Als je je hart blijft volgen kom je op je bestemming uit.''

Het leven van Frank van Etten is nooit saai, maar de afgelopen twee jaar springen er toch uit. Hij werd bedreigd, vluchtte van Apeldoorn naar Noord Brabant. Hij zag twee van zijn auto's in vlammen opgaan. En deze zomer verliet Van Etten zijn vrouw Irma, om een paar maanden later haar weer in zijn armen te kunnen sluiten. ,,Terugblikken heeft geen zin'', zegt de man van de hit Leef als een Zigeuner. ,,Want dan sta je met je rug naar je toekomst. Ik heb het verleden los gelaten en stop nog alleen de juiste energie in me.''

Donkere periode

Tegelijk beseft Van Etten heel goed hoe het werkt. Bijzondere verhalen komen in de spotlights. En dat is een plek waar hij ook wil staan. ,,Als zanger dan hè. Het zit me wel eens dwars dat mensen altijd een verhaal hebben, ook als het wezenlijk anders ligt. Mensen oordelen zo snel.'' De kern van zijn kant van het verhaal? ,,Na het overlijden van mijn vader heb ik een heel donkere periode gekend. Ik zat met zoveel verdriet. De een gaat dan aan de cocaïne, een ander zoekt het in de drank. Ik ben op een heel naïeve manier gaan ondernemen. Ik wilde uit pure paniek wat opbouwen voor het geval het met de zangcarrière minder zou gaan. Begon een kroeg en wilde een autohandel opzetten. Door mijn labiele toestand heb ik te laat in de gaten gekregen dat de mensen met wie ik samen zaken deed criminelen waren. Ik was stuurloos door het verlies van mijn vader. Het harde van het leven is dat het leven dan wel doorgaat. Ik zat in een achtbaan van ellende.''

Bedreigingen

Twee Apeldoorners werden in maart veroordeeld tot celstraffen van acht en zeven jaar. Ze kregen de straf voor witwassen, mensenhandel, oplichting en afpersing. Het zijn de mannen waarmee Van Etten zaken wilde doen. ,,Ik was zonder de bedreigingen nooit uit Apeldoorn vertrokken. Hier ligt mijn vader begraven. Ik was stuurloos, maar heb hier het stuur weer gevonden.'' Van Etten lacht. ,,Als ik het zo hoor denk ik, dit is haast een liedje.''

Nog zo'n onderwerp dat zich uitstekend voor een liedje leent. De breuk en hereniging met zijn Irma. In medio augustus maakten ze bekend te gaan scheiden. Elkaar verwijten maken was een gewoonte geworden. Meningsverschillen bleven irriteren, werden niet meer uitgesproken. Ze etterden voort. Na een relatie van negentien jaar verliet Van Etten zijn gezin. ,,Liefde dreigde haat te worden. Om erger te voorkomen gingen we uit elkaar.'' Hij betrok een vakantiewoning. Het plan was dat de twee jongste kinderen bij Irma zouden blijven en dat oudste zoon Jamy bij Van Etten ging wonen. ,Als relatief bekende Nederlander gaat zoiets op een andere, lastige, manier. We hadden afgesproken dat we samen naar buiten zouden treden'', herinnert de 35-jarige zich. ,,Dat was een heel moeilijk moment. Je hebt je eigen pijn en veel mensen die daar dan weer wat van vinden.''

Gezin

Lang duurde de definitief geachte breuk echter niet. ,,We vonden allebei onze eigen plek, maar voelden allebei: 'dit is het ook niet'. Met het verstrijken van de tijd kregen we meer begrip voor elkaar'', aldus de zanger. ,,En om een vage reden kwamen we er samen uit. Het is nooit zo geweest dat we niet meer van elkaar hielden. We maakten elkaar het leven onnodig moeilijk. Als je tot dat inzicht komt weet je dat de liefde weer kan winnen. Die periode drukte mij weer op de feiten: Thuis is prio 1. Als je je gezin bij elkaar weet te houden zegt zo'n concert niks meer. Ik ben dolgelukkig.''

Trainen

De les die Van Etten van de afgelopen jaren leerde? ,,Ik spreek me nu heel duidelijk uit. Voorheen zei ik 'ja' tegen zaken waar ik wel bedenkingen tegen had. Voor de lieve vrede liet ik me dan meeslepen. Als je té goed bent voor mensen komt dat op een verkeerde manier terug. Het heeft me getekend en me hier en daar onzeker gemaakt. Daarom ben ik ook aan mijn lichaam gaan werken. Flink gaan trainen is een prima antwoord gebleken. Ik zit lekker me in mijn vel. Ben klaar voor het concert. Lekker zingen, mensen blij maken. Als ik op Facebook lees hoeveel mensen zin hebben om naar het concert te komen... Ik ben een jongen van de straat en met hard werken zet ik stappen. Die reacties, die blije mensen. Dat is mijn houvast.''

Zaterdagavond valt alles op zijn plek. Op het podium, zíjn podium. ,,De afgelopen periode hebben we privé heel veel meegemaakt, maar als zanger ben ik gezegend dat ik deze successen mag beleven.''