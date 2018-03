Frans (73) uit Apeldoorn is liever 'jonkheer' dan stinkend rijk

Zwemmen in Uddelermeer lijkt brug te ver

19 maart Zwemmers kunnen de komende jaren niet terecht in het Uddelermeer. Dat zegt het Apeldoornse college van burgemeesters en wethouders in antwoord op vragen van de SGP. Wel is de gemeente er veel aangelegen de waterkwaliteit van het hoogstgelegen meer van Nederland te verbeteren.