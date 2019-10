Frans Bauer en wielrenners veroorzaken verkeersinfarct in Apeldoorn

Waarom steken we eigenlijk vuurwerk af?

16:00 Consumentenvuurwerk is bij de jaarwisseling van 2020-2021 taboe in Apeldoorn, besloot de gemeenteraad deze week. Bij de komende viering van oud en nieuw kunnen Apeldoorners alvast een beetje wennen, in vuurwerkvrije zones. Vuurwerkfans tekenen massaal protest aan tegen dit besluit. Waarom steken we jaarlijks miljoenen in het luidruchtig verwelkomen van het nieuwe jaar?