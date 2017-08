'Fraude is verborgen criminaliteit, maar kost klauwen met geld'

Het is nog fictie, maar Joop Hoekman verwacht dat het gaat gebeuren: valse eurobiljetten drukken met een 3D-printer. In het nieuwe boek van oud-politieman Joop Hoekman (65) gebeurt het al. ,,En dat kan gevaarlijk zijn, het geldverkeer in Europa wordt dan ontregelt'', voorspelt hij.

Apeldoorner Hoekman werkte ruim veertig jaar bij de politie, voor een groot deel van de tijd als frauderechercheur. De fraude heeft hij nog niet helemaal los kunnen laten, nu hij met pensioen is bij de politie, werkt Hoekman nog parttime bij de Fraudehelpdesk in Apeldoorn.

Het lijkt alsof u het thema fraude nog niet helemaal achter u heeft gelaten. U werkt bij de Fraudehelpdesk, schrijft een boek over fraude met een 3D-printer. Mist u het werk als rechercheur?

Een verhaal gebaseerd op het vervalsen van geld met een 3D-printer, dat is nu nog fictie. In hoeverre is het boek gebaseerd op ervaringen uit uw werk bij de politie?

Leg eens uit?

,,Fraude is meestal niet zichtbaar op straat. Het is verborgen criminaliteit, maar kost de gemeenschap klauwen met geld. Mensen zien liever veel blauw op straat. En fraude wordt vaak ook gezien als stoffig, het is veel papierwerk. Maar uiteindelijk merkt iedereen het in de portemonnee, neem het voorbeeld dat afgelopen maand nog in het nieuws was. Mensen die bij de reisverzekering onterecht melden dat hun telefoon kapot is door een val, of melden dat ze een zonnebril zijn verloren, en zo via de verzekering geld proberen terug te krijgen. Dat is fraude waar we niet direct slachtoffer van zijn, maar indirect wel omdat we er allemaal aan meebetalen.''

Waar hield u zich mee bezig als rechercheur?

,,Grote internationale fraudezaken, witwaspraktijken. Het geld gaat de hele wereld over, en dat spoor probeer je na te gaan. Maar de boeven zijn creatief en verzinnen iedere keer weer iets nieuws. De uitdaging zit hem in het ontrafelen van het verhaal, dat is het boeiende van het vak.''

Genoeg inspiratie voor het volgende verhaal?