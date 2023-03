Fraude met Apeldoorns zorgbedrijf: ‘stel’ hangt óók nog (cel)straf boven het hoofd

Apeldoorn verdenkt zorgbedrij­ven van fraude: mogelijk 5 miljoen aan gesjoemel

Apeldoorn verdenkt tenminste vier zorgbedrijven van fraude. In november volgt een rechtszaak tegen een daarvan. In totaal gaat het om zo’n 5 miljoen euro die onterecht gedeclareerd zou zijn: namelijk voor zorg die helemaal niet geleverd is.