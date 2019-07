Fraudehelpdesk moet spooknota’s (en dus bewijs) vernietigen: ‘Privacyregels beschermen fraudeurs’

Junger vindt de privacywetgeving zelf, die het werk van de organisatie nu moeilijk maakt , niet te streng. ,,Het zit hem vooral in de interpretatie van de bestaande wetgeving. Door de wijze waarop Autoriteit Persoonsgegevens de wet heeft gelezen, kan een algemeen belang niet meer worden gediend. Onder algemeen belang valt onder meer wetenschappelijk onderzoek, medisch onderzoek en fraudebestrijding.’’ het valt Junger op dat In andere landen, zoals Engeland, er soepeler met privacywetgeving wordt omgegaan wanneer er een algemeen belang wordt gediend. ,,De Autoriteit stelt zich in deze zaak nu op als de verdediger van de fraudeur.’’



Junger acht de kans klein dat iemand uit de valse e-mails wordt ‘herkend’. ,, Degenen die de mails versturen geven daarin zelden hun identiteit in prijs. Vaak is het alleen een bankrekeningnummer of een bitcoin account. En dat iemand zijn buurman of dorpsgenoot daarmee kan herkennen, is maar een kleine kans. Als je met elk mogelijk scenario rekening houdt, dan wordt het heel moeilijk om fraude te bestrijden. Bovendien: als er werkelijk daderinformatie in de meldingen van burgers zou zitten, dan is het vooral toch fijn dat de politie geholpen wordt?’’