Fred Buitenhuis is dé gangmaker in Omnisport

Fred Buitenhuis is dé dernyrijder tijdens het WK baanwielrennen. Donderdag was hij al aan het werk in Omnisport tijdens de Keirin voor mannen. Zondag mag de Apeldoorner de vrouwen op gang brengen.

Buitenhuis is niet de eerste de beste gangmaker. Bestuurde de derny als gangmaker op het Europees Kampioenschap en tijdens een wereldbekerwedstrijd. Maar zo'n WK, in het eigen Omnisport voelt toch anders. ,,Dit is de kers op de taart.''

Drie rondjes. Meer zijn het er niet. Buitenhuis brengt in drie ronden we wielrenners op snelheid. Na die 750 meter rijden ze 50 kilometer per uur en verlaat de 63-jarige de baan. Waarna de snelle mannen en vrouwen op de fiets in de volgende drie ronden bepalen wie er als eerste over de streep komt. ,,Het is best spannend'', zegt Buitenhuis. ,,Ik heb veel ervaring, ook als baanrenner. Maar met zo'n WK zit er meer publiek en zijn er ook veel fotografen. Die staan precies waar ik de baan in een smalle strook moet verlaten. Dan is het flink opletten.''

Elektrisch

In Omnisport wordt met elektrische derny's gereden. Een heel verschil met de 'vertrouwde' derny die op benzine rijdt. ,,Die dampen zijn natuurlijk hartstikke slecht in een hal'', weet Buitenhuis. ,,Maar veel mensen in het publiek vinden het toch jammer dat met de benzinedampen ook het kenmerkende geluid is verdwenen. Dat mis ik ook hoor, het machtige geluid van de motor.''

Maar de voordelen zijn ook legio. ,,Je kan veel beter je snelheid bepalen. Op de motor werk je met een hendeltje. Op deze elektrische geef je gas met het handvat, zoals op een reguliere motor. Ook je houding is meer zoals op een motor. Het stuur zit wat lager, voor je. Op de oude derny zat je meer zoals je op een fiets zit. Het is nu gemakkelijker om op de juiste plek de juiste snelheid op te bouwen.''

Toch nog even terug naar dat geluid. Wielrenners horen de benzinemotor. De elektrische motor is geruisloos. ,,En dus moet ik veel meer opletten om te zien of zij ook weten waar ik zit. Het luistert allemaal heel nauw nu.''