Fred de Graaf beschermheer van ‘levend monument’ van bevrijding

De muziekgroep is in 1991 opgericht als eerbetoon aan de bevrijders van Apeldoorn en omstreken. Deze regio is in april 1945 bevrijd door het Canadese leger, met daarin een hoofdrol voor het regiment 48th Highlanders of Canada. Dat onderdeel had een eigen band met doedelzakken. De Veluwse versie daarvan dienst als ‘leven monument’. Het treedt als zodanig vaak op bij herdenkingen. De leden dragen het uniform dat de Canadese Highlanders in ‘45 droegen.