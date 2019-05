Freestyle is een manier van leven voor Apeldoornse Jasmijn Janssen (20)

Als voetbalster van FC Twente werd ze achterin geposteerd door haar trainers. Niet de plek die ze graag innam, want Jasmijn Janssen wilde haar trucs laten zien. De bal het liefste ook niet overspelen als het niet nodig is. ,,Als ik de bal niet heb, kan ik niet laten zien wat ik in huis heb.’’ Van Robur et Velocitas in Apeldoorn naar de jeugdopleiding van FC Twente en de jeugdelftallen van Oranje. Niets leek een mooie voetbaltoekomst haar in de weg te kunnen staan. Maar toch was dat niet haar passie. ,,Ik heb nooit echt gedroomd van een professionele voetbalcarrière, maar ik vond alles wel leuk. Alleen de laatste seizoen werd ik veel meer in een keurslijf gedrukt. Dat hoort bij het voetbal, dat weet ik, maar ik raakte wel het plezier een beetje kwijt.’’