Frictie over varen op het Apeldoorns Kanaal

21 mei Met een opkomst van om en nabij de tienduizend bezoekers, had de kermis in Oosterhuizen over belangstelling niet te klagen. De liefde voor het evenement is groot in het buitengebied van Apeldoorn. Niet voor niets werd de kermis dit jaar voor alweer de 56e keer gehouden.