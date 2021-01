Frits en zijn dochters kregen de schrik van hun leven, maar verdachte (23) ontkent gooien brandbom

video Frits uit Apeldoorn en zijn dochters (11 en 10) schrikken zich te pletter van ‘enorme vuurbal’ in de voortuin

12 april Ze zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Maar Frits Vels beseft dat de explosie gisteravond bij zijn woning aan de Bariumstraat in Apeldoorn-Zuid heel anders af had kunnen lopen. ,,We hebben geluk met een grote G gehad.”