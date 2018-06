Frituurpan veroorzaakt uitslaande brand in Apeldoorn

Grote zorgen over financiële val Lucrato

9 juni De financiële positie van Lucrato verslechtert in razendsnel tempo. Over twee jaar heeft de voormalige Felua-groep niet genoeg geld meer om zich te kunnen bekommeren over 1250 mensen in de sociale werkvoorziening. Voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde tekent zich daarmee een strop af.