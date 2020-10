‘Frustratie’ van Matthijs (35) leidt binnen paar dagen tot meer dan 1200 leden Facebookgroep voor ondernemers met ‘samen sterk-gevoel’

Apeldoorn doorstaat de test: het blijft relatief rustig op de markt en in winkelcen­tra

24 oktober Het werd vanmiddag rond drie uur redelijk druk in de binnenstad van Apeldoorn, maar er was voor de gemeente geen reden om in te grijpen. De ochtend verliep zelfs rustig. Ook op andere plekken hebben handhavers niet in hoeven grijpen. Apeldoorn zette vandaag zes handhavers en vijftien beveiligers/ gastheren in.