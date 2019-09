FSG slaat brug tussen Apeldoorn en voetbalwereld in Nigeria

FSG onderzoekt samen met de Global Football Academy de mogelijkheid om een locale voetbalacademie op te zetten in Nigeria. Diederik Bos (FSG) voert daarover deze week samen met Dennis Bekking van GFA gesprekken in het Afrikaanse land. Bekking is voormalig technisch manager van Go Ahead Eagles.

Bos is sinds directeur/eigenaar van FSG Academy, die sport en onderwijs samenbrengt op de internationale sportcampus in Apeldoorn. De Global Footbal Academy werkt nauw samen met FSG in het streven jonge voetballers te helpen bij het verwezenlijken van hun profdroom, door het bieden van trainingen, faciliteiten en mentale begeleiding.

Voetbalacademie

Volgens Bos is Nigeria een van de weinige landen in Afrika waar de voetbalwereld zich nog niet intensief op heeft gestort. Streven is om in het land een lokale ‘voetbalacademie’ op te zetten, waar breder wordt gekeken dan alleen voetbaltalent.

Jonge voetballers die op grond van dat talent worden geselecteerd, krijgen in het land zelf een basisopleiding en worden voorbereid op de komst naar Nederland. Pas zodra zij over de juiste basisdiploma’s beschikken kunnen ze naar de internationale sportcampus van FSG in Apeldoorn, legt Bos het idee uit.

Samenwerking met scholen

Eenmaal in Apeldoorn, neemt de internationale voetbalschool GFA hen bij de hand om hen klaar te stomen voor een profcarrière. Dat wordt gecombineerd met onderwijs. Daarvoor heeft FSG een samenwerking met Rivers Internatiol School in Arnhem en met de hogeschool Wittenborg in Apeldoorn.

Het bezoek aan Nigeria staat in het teken van zakelijke besprekingen, maar ook van voetbal. Bij een bezoek aan een voetbalwedstrijd tussen twee plaatselijke partijen deelden Bos en Bekking shirtjes en voetbalschoenen uit. Daarvoor hadden ze een beroep gedaan op de Apeldoornse voetbalketen 100% Football en er werden onder meer shirtjes uitgedeeld in de clubkleuren van Robur et Velocitas, Groen Wit'62 en WSV.