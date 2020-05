Fysiotherapeut Maarten: ‘Beeldbellen was prima, maar ik wil mensen graag in de ogen kunnen kijken’

Tot eind juni omrijden tussen Apeldoorn en Hoenderloo vanwege wegwerk­zaam­he­den Otterlose­weg

25 mei Wie met de auto naar Hoenderloo wil, moet even goed kijken welke omleidingsroute gebruikt moet worden. De Otterloseweg (N304) krijgt een opknapbeurt. Het gedeelte tussen de Van Golsteinlaan in Ugchelen en de Brouwersweg in Hoenderloo zit dicht. De werkzaamheden duren tot eind juni.