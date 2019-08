Fysiotherapeut Onno Houwer let op de WK-benen van mountainbikester Anne Terpstra

Onno Houwer maakt het EK mountainbiken in het Tsjechisch Brno al mee en vertrekt vrijdag naar Mont-Sainte-Anne in Canada voor het WK. De 38-jarige Apeldoornse fysiotherapeut is daar verantwoordelijk voor de benen van onder andere plaatsgenote en medaillekanshebster Anne Terpstra en de rest van het Nederlandse team.

Zo Onno, mooie baan heb jij.

,,Dat kun je wel zeggen, al ben ik hier natuurlijk toevallig in terechtgekomen. De vaste fysiotherapeut van Oranje brak een paar weken voor het EK zijn onderbeen waardoor de KNWU op zoek moest naar een vervanger. Zo zijn ze bij mij terecht gekomen.”

Sta je zo bekend in die wereld?

,,Ik heb natuurlijk zelf op een redelijk niveau gereden, al was dat zeker niet zo hard als deze mannen en vrouwen hoor. Maar ik ondersteun al meerdere mountainbikers op gebied van fysiotherapie. Onder anderen Anne Terpstra uit Apeldoorn. Die heeft mijn naam laten vallen bij bondscoach Gerben de Knegt, die ik zelf ook nog van het fietsen kende. Zo is het balletje gaan rollen.”

Kon je zomaar alles uit je handen laten vallen? Je bent immers ook praktijkhouder fysiotherapie in Apeldoorn, bij Houwer & Ruijs.

,,Het was wel plannen geblazen natuurlijk. Op de zaak had iedereen er begrip voor en gunt iedereen het me. Dit stond al een tijdje hoog op mijn verlanglijst. Ik heb mijn vakantie er wel een paar dagen voor uit moeten stellen. Terwijl mijn vrouw met de kinderen naar Spanje reed, zat ik in de auto richting het EK in Brno. Direct daarna heb ik me bij mijn familie gevoegd. Dit was te mooi om te laten liggen.”

Volledig scherm Onno Houwer reed zelf ook op een aardig niveau op de mountainbike. De Apeldoorner deed zelfs mee aan Cape Epic, een meerdaagse MTB-wedstrijd in Zuid-Afrika die erg hoog aangeschreven staat. © Archief

Met mooie resultaten op het EK, mooi om mee te maken natuurlijk.

,,Prachtig was het, met de titel van Mathieu van der Poel, de derde plek van Milan Vader en de olympische nominaties van Anne Terpstra en Anne Tauber. Mijn rol was daar niet groot, hoor.’’

Niet zo bescheiden….

,,Ach, ik heb geen bijzondere dingen gedaan. In Brno was ik met nog een sportmasseur. In Canada ben ik alleen. Dan ben ik meer dan een fysiotherapeut eigenlijk. En ik weet natuurlijk door mijn mountainbikeverleden wat een sportlichaam nodig heeft. Ik kan lekker met de sporters meepraten, niet alleen over hun lichamen en pijntjes, maar ook over de fietsen en materialen. Dat is wel een voordeel.”

En nu? Dit smaakt vast naar meer. Er schijnt ook volgend jaar een mooi toernooitje in Tokio te zijn…..

,,Haha, ja dat zou prachtig zijn natuurlijk. Maar ik ga er vanuit dat de vaste fysiotherapeut Stijn Boek dan al lang weer terug is. Dit is tijdelijk, ik val gewoon in. Al vind ik het wel heel erg leuk hoor, laat dat duidelijk zijn. Dit wilde ik al heel lang meemaken.”

Wie gaat er knallen dit WK? Van der Poel is er niet bij.