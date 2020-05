‘Ga naar huis!’ Het is te druk in centrum van Apeldoorn. Burgemeester Heerts roept burgers op om te vertrekken

Speciale ‘hittekaart’ moet deze zomer topdrukte voorkomen op Gelderse hotspots

22 mei Met een speciale ‘hittekaart’ brengt marketingorganisatie Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen de drukte in Gelderland in beeld. Het idee is dat dagjesmensen de massa mijden, als ze zien dat hun beoogde bestemming dieprood kleurt. ,,We schakelen hiervoor de hulp in van drukte-experts’’, zegt directeur Herre Dijkema. MarketingOost lanceert een soortgelijk systeem voor Overijssel.