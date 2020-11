Ga niet het centrum van Apeldoorn in: ‘paniekreactie’ of ‘helemaal logisch’?

Het is te druk in de steden: politie roept mensen in Apeldoorn op naar huis te gaan

17:23 In de binnenstad van Apeldoorn zijn deze zaterdag teveel mensen aan het winkelen gegaan. De politie roept daarom bezoekers op naar huis te gaan, de gemeente vraagt anderen nadrukkelijk niet meer naar het centrum te komen. Ook in Zwolle is het te druk.