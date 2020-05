Gaan inwoners van Apeldoorn hun vakantiegeld juist nu makkelijker delen?

De actie waarbij mensen een deel van hun vakantiegeld schenken aan een onbekende buurtgenoot, draait dit jaar in bijna de hele gemeente Apeldoorn. Dit is een spannende editie: welke invloed gaat de coronacrisis hebben?

Bij ‘Vakantiegeld Samen Delen Mensen’ kunnen mensen op vrijwillige basis iets van hun vakantiegeld schenken. Die giften worden verdeeld onder mensen in dezelfde wijk die juist een extraatje heel goed kunnen gebruiken. Dat zijn huishoudens met een inkomen tot maximaal 110 procent van het netto minimum: 1580,80 euro per maand voor stellen, 1099,67 euro voor alleenstaanden of eenoudergezinnen.

De actie begon in kerkelijk centrum De Drie Ranken in De Maten. In de loop der jaren hebben andere kerken het idee overgenomen. Nu zijn bijna alle wijken en dorpen gedekt. Vorig jaar kwam er ruim 97.000 euro binnen, dat werd verdeeld over 596 huishoudens. Gevers en ontvangers blijven anoniem voor elkaar. Initiatiefnemer Gertrudeke van der Maas, predikant van De Drie Ranken, vertelt.

Vakantie zit er voorlopig niet in. Waarom is vakantiegeld delen nu nodig?

,,Omdat de giften niet altijd aan vakantie worden besteed. Er zijn wel gezinnen die van het geld een dagje uit betalen, maar het wordt juist ook vaak besteed aan nieuwe kleding, aan het aanvullen van de voorraadkast. En die urgentie is nu nog veel groter omdat door corona in sommige huishoudens inkomsten wegvallen. Soms komen er kosten bij. Bij tegenslagen worden huishoudens die al minder reserves hadden, vaak harder getroffen. Nu ook.’’

Merken jullie dat bij de kerk?

,,Ja. Ik hoorde bijvoorbeeld over een alleenstaande moeder met een zwakke gezondheid. Die heeft nu de kinderen de hele dag thuis, van wie één er zelf een zorgvraag heeft. Die vrouw is fysiek en mentaal helemaal uitgeput. En voor haar zit het er financieel niet in om eens een avondje eten te laten bezorgen in plaats van zelf te koken. Een aantal mensen uit de kerk brengt haar nu af en toe eten.’’

Wat kan het corona-effect zijn op de actie?