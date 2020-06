Gaat de demonstratie tegen racisme door? Gemeente Apeldoorn heeft nog steeds overleg met initiatiefnemers

Video | Update Schip ramt IJsselbrug bij Zutphen, treinver­keer gestremd: ‘Een wonder dat die man nog leeft’

16:19 De oude IJsselbrug in Zutphen is tijdelijk buiten gebruik voor treinverkeer omdat een binnenvaartschip daar om 12.50 uur tegenaan is gevaren. Ooggetuige Stef Beumkes: ,,Het is een wonder dat de schipper het ongeluk heeft overleefd.’’