Gaat Defensie mariniers in Apeldoorn huisvesten?

Uitstel ook afstel?

In 2012 is het besluit genomen om de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen te bouwen ter vervanging van de kazerne in Doorn. Toen was het plan dat deze medio 2017 in gebruik zou worden genomen, maar dat is meermaals uitgesteld. Bij de mariniers is er veel weerstand tegen de verhuizing naar Vlissingen. In Apeldoorn zouden ze dan op de kazerne in Nieuw-Milligen gehuisvest worden.