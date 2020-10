Gaat het Luchthavenbesluit Teuge er nu eindelijk komen?

Luchthaven Teuge heeft daarnaast ook een Wet natuurbescherming (Wnb) vergunning aangevraagd. ,,De aanvraag wordt nu bekeken of die juist en volledig is", zo laat een woordvoerder van de provincie Gelderland weten.

Aan tafel

De gesprekken met betrokken partijen zijn inmiddels begonnen. Erik Neuteboom van Lelygate Klarenbeek laat weten het opmerkelijk te vinden nog niet bij deze gesprekken aanwezig te zijn geweest. ,,Wij hebben begin dit jaar een handhavingsverzoek ingediend dat er zo snel mogelijk een Luchthavenbesluit moet komen. Deze zomer hebben we overleg gehad en daarbij is toegezegd dat we uitgenodigd werden... En op 9 oktober heb ik nog een mail gestuurd om te vragen wanneer we aan tafel kunnen zitten.”

De provincie wil echter niet laten weten welke partijen er precies aan tafel zitten. “Dan krijg je een verhaal ‘zij wel en wij niet’, maar als een partij bij de gesprekken aanwezig wil zijn, dan kunnen ze een aanvraag indienen", aldus een woordvoerder van de provincie.

Impact van Teuge op mens en milieu

Het Luchthavenbeleid is verouderd en dateert uit 2009. In dat jaar is er door de minister besloten dat de provincies bevoegdheden kregen over de vliegvelden. Daarover moest in 2014 een besluit worden genomen, maar besluit heeft nooit plaatsgevonden. Veel omwonenden zijn hier boos over geweest. Neuteboom: ,,Toen in 2017 Lelystad erbij kwam, dachten we: samen met de vliegroutes van Teuge komt dat niet goed.” Omwonenden vrezen een toename van geluidsoverlast.

“Ondertussen spelen er allerlei ontwikkelingen in de luchtvaart. Naast het economische belang van de luchthaven hebben we ook te maken met de belangen van natuur, woon- en leefomgeving en duurzaamheid. Met deze verkenning halen we die belangen op om ze mee te nemen in onze afwegingen. Uiteindelijk kiezen we als GS een voorkeurscenario. We gaan daarover vervolgens in gesprek met Provinciale Staten voordat we het uitwerken in een ontwerpbesluit”, aldus gedeputeerde Christianne van der Wal.

In de gesprekken gaat het om drie denkrichtingen: - De denkrichting huidig gebruik, dat wil zeggen de luchthaven krijgt vergund wat ze de afgelopen jaren daadwerkelijk heeft benut; - De denkrichting conform aanvraag, dat wil zeggen gaat uit van de ruimte die Teuge heeft aangevraagd; - De denkrichting ontwikkelruimte onder voorwaarden, dat wil zeggen dat Teuge vergund krijgt wat ze daadwerkelijk benut met voorwaarden om te groeien.

Voorkeurscenario

,,Op basis van de gevoerde gesprekken maken Gedeputeerde Staten een keuze uit de denkrichtingen voor het Luchthavenbesluit en dit wordt vervolgens besproken met de Provinciale Staten. Vervolgens stellen GS 2 ontwerpbesluiten op: voor het Luchthavenbesluit en voor de Wnb. Die worden ter inzage gelegd. Daar kan iedereen op reageren, ook om- en aanwonenden", aldus provincie Gelderland.