Gaat versnippering voor problemen zorgen in de gemeenteraad? ‘Persoonlijke voorkeuren spelen grote rol’

Ook veehouders die buiten leefgebied wolf wonen kunnen bij schade financiële steun krijgen

Ook schapen- en geitenhouders die buiten wolvenleefgebieden wonen, kunnen nu subsidie krijgen van de provincie Gelderland om hun vee te beschermen tegen een zwervende wolf. Voorwaarde is wel dat de wolf langere tijd in de omgeving actief is en dieren aanvalt.

16 maart