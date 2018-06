videoEen springkussen, een zeskamp en zelfs een poffertjescaravan. Het was er allemaal gistermiddag tijdens het allereerste kinderfeest bij Stichting Old School aan de Oude Beekbergerweg in Apeldoorn Zuid. En bij deze ene keer zal het waarschijnlijk niet blijven.

Old School werd in oktober vorig jaar geopend. In deze voormalige Sebastiaanschool wonen Janet en Jurrien ten Brinke met hun zes kinderen, maar ook is er een activiteitenruimte en woonplek voor kwetsbare jongeren. ,,We wilden heel graag activiteiten gaan organiseren voor de buurt en daar zijn we deze maand mee begonnen'', legt Jurrien uit. ,,We zijn gestart met een buurtborrel, iets wat we één keer per maand willen houden en binnenkort starten er gratis knipbeurten voor de buurt. Alles gericht op 'verbinding'.''

Knalfeest

Zijn vrouw Janet vult hem aan: ,,Zo'n vijf á zes keer per jaar willen we ook kinderfeesten houden. Niet zomaar een feest, maar een knalfeest.'' De aftrap daarvan was dus gistermiddag; tientallen kinderen kwamen meedoen aan de activiteiten. Marjolein Schut hielp mee met de organisatie en vertelt: ,,We zijn eens gaan brainstormen met z'n allen en kwamen tot de conclusie dat veel kinderen toch wel vaak thuis achter de tablet zitten. Daarom bedachten we zo het thema van het eerste kinderfeest: 'Game je mee?'. Want samen spelen is zoveel leuker, en dan vooral buiten.'' Voor de organisatie was het wel even spannend hoeveel kinderen er op af zouden komen. ,,Stimenz, die ons heeft geholpen hierbij, zei dat er zo honderd kinderen konden komen. Maar al waren het er twee, die vertellen het dan wel weer door en dan zijn het er de volgende keer tien. Dan gaat het vanzelf lopen.''

Zeskamp

Als opening van het feest kregen de kinderen een voorstelling te zien over een jongetje die thuis in zijn eentje computerspelletjes speelde. Buurtkinderen nodigen hem uit om buiten met ze mee te doen en dan ziet hij in dat buiten spelen wel erg leuk is. Na de voorstelling mochten de jonge bezoekers naar buiten en gingen ze in groepjes meedoen aan een zeskamp. Jayjay Meuken (10) mocht samen met Henri Stufken (10) een spel doen waarbij ze elkaar met een opblaasbaar voorwerp om moesten gooien. Henri wist een behoorlijke tijd te blijven zitten. ,,Ik vind dit heel leuk om te doen'', meldt hij. ,,Het is sportief en dat je ermee kunt winnen is ook fijn; ik heb al heel veel onderdelen gewonnen.''

Gaaf

Henri kwam mee met Matthias Mandemaker (10). ,,Ik heb een tuin bij 'Zuid doet samen' en daar kreeg ik een flyer waarop stond dat dit kinderfeest was. Je kunt tegen elkaar en samen spelen en daar hou ik wel van.'' Als hij moet kiezen tussen binnen of buiten spelen, weet hij het wel. ,,Buiten. Dat is echt veel leuker.'' Reza de Vos (8) is het met hem eens. ,,Ik wil wel vaker naar dit soort middagen. De spelletjes zijn af en toe lastig, maar wel heel gaaf om te doen.''