Gaslantaarn terug in Apeldoorns straatbeeld

video Speelfilm van 65.000 schilderijtjes

14:40 'Loving Vincent', de volledig met de hand geschilderde speelfilm over het leven van Vincent van Gogh, gaat morgen in première. Er zit een letterlijk en figuurlijk Apeldoorns tintje aan de film: De verf van de in totaal 65.000 frames komt van de firma Royal Talens in Apeldoorn. Elke seconde van de film bestaat uit twaalf olieverfschilderijen. Met in totaal 125 kunstenaars werd de film in studio's in Polen en Griekenland in zes jaar tijd in de stijl van Vincent van Gogh gemaakt.