Gaslek loopt in Wenum Wiesel met sisser af

Video Histori­sche autobussen nog zo lang mogelijk laten rijden

8:59 De museale bussen komen de Milieuzone van Rotterdam al niet meer in. En het lijkt een kwestie van tijd of de diesels worden in meer steden geweerd. ,,Alles verandert'', weet Ben Dekkers van Stichting Veteraan Autobussen (SVA). ,,Heel jammer, want we hebben het hier wel over een stuk cultureel erfgoed.''