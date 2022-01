Gasloze woningen in Apeldoornse wijk toch veel minder voordelig dan bewoners dachten

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Overal zijn het grote getallen wat corona betreft, toch zijn er ook nog verschil­len

In Flevoland zijn afgelopen etmaal meer coronabesmettingen vastgesteld dan gemiddeld in Nederland. Binnen die provincie zijn er echter grote verschillen te zien. In Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland lag het percentage juist iets lager dan het landelijk gemiddelde.

22 januari