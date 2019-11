Gaslucht verraadt lekkage in Deventerstraat in Apeldoorn

Vrijgela­ten inbreker uit Apeldoorn na anderhalve week opnieuw betrapt in Zwolle en opgepakt

16:11 Een 36-jarige Apeldoorner is in amper twee weken tijd twee keer opgepakt voor inbraken in Zwolle. Na zijn eerste aanhouding onder groot politievertoon is de man vrijgelaten. Een gewaarschuwd mens telt niet altijd voor twee, want deze boef begaf zich opnieuw op het inbrekerspad. En zit - dankzij een alerte bewoner en een politietaser - weer vast.