Een gastenboek dat de Luftwaffe in de Tweede Wereldoorlog bijhield vanaf vliegveld Deelen is te zien in het Oosterbeekse Airborne Museum.

Volgens het museum gaat het om een uniek exemplaar, dat in bruikleen is gegeven. Het gastenboek werd getekend oor bezoekers van het Duitse 'Nachtjagdgeschwader 1' van de Luftwaffe. Deze nachtjagers waren gelegerd op Deelen, gelegen tussen Arnhem en Apeldoorn. In het gastenboek staan diverse handgetekende 'cartoons' en foto's van gebeurtenissen in de periode 1940-1945. Het is volgens het Airborne Museum aannemelijk dat het gastenboek werd bijgehouden door een lid van het hoofdkwartier. Vergaderingen van de officieren van de eenheid staan in het boek genoemd, evenals feesten en de komst van 'entertainers' uit Duitsland.

In juni 1945 bestond de eenheid twee jaar. De aankondiging voor het feest is te zien op de opengeslagen pagina in het museum. Op de aankondiging is te zien hoe de commandant van de eenheid Wolfgang Falck op zijn 'nest' zit, terwijl andere onderdelen uitvliegen over Europa. Ook is een gedicht te zien dat gaat over de ontmoeting van de commandant met Rijksmaarschalk Hermann Göring, de baas van de Luftwaffe.

Het gastenboek is aangetroffen op een zolder in Haarlem. "Het is onduidelijk heo een boek uit Deelen in Haarlem op een zolder terecht is gekomen, maar wie weet wordt dit mysterie in de toekomst nog opgelost", zegt Sammy Roording namens de familie die het stuk in bruikleen geeft.